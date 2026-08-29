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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Сорокин: Сказал ребятам, что не надо вешать нос. Будем бороться за самое высокое место в плей-офф за 5-7 места»

Главный тренер «ВВА-Подмосковье» Андрей Сорокин оценил поражение команды от «Красного Яра» в 12-м туре чемпионата России по регби (19:42).

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