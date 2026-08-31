Российские удары по объектам на украинской территории существенно усилились в последнее время. В связи с этим, власти ряда стран Европы советуют своим гражданам не приезжать на Украину, а тем, кто уже там находится, немедленно её покинуть.
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