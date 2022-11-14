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Власти Украины лишили аккредитации шесть журналистов, в том числе иностранных, за освещение ситуации в Херсоне

Власти Украины лишили аккредитации шесть журналистов, в том числе иностранных, за освещение ситуации в Херсоне

Украинские власти лишили аккредитации не менее шести журналистов, включая иностранных корреспондентов, за репортажи о Херсоне.

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