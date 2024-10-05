Ведерников сообщил, что в Псковской области нашли артефакт возрастом 5 тыс. лет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с Председателем регионального Комитета по охране объектов культурного наследия Вадимом Нэдиком, в ходе которой были подведены итоги археологических работ в регионе в 2024 году.
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