Овчинников рассказал, кто решил продлить контракт Семака

До 2030 года Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в интервью порталу Legalbet рассказал, что продление контракта с наставником «Зенита» Сергеем Семаком было инициировано «Газпромом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии