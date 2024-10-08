Росавиация приостановила сертификат «Витязь-аэро» по техобслуживанию

Росавиация приостановила сертификат по техобслуживанию камчатской авиакомпании «Витязь-аэро». В августе разбился принадлежащий этой компании вертолет Ми-8, тогда погибли 22 человека - три члена экипажа и 19 пассажиров.
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