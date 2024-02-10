Нефть спешит на помощь России и Трампу

Мировые цены на нефть к концу рабочей недели снова пошли в рост — в ходе пятничных торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле в первые с конца прошлого года превысила $82 за баррель.
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