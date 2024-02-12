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Прогноз роста ВВП стран мира на 2024 год

Прогноз роста ВВП стран мира на 2024 год

Прогноз роста ВВП стран мира за авторством МВФ на 2024 год.У России прогнозируется 2,6% (мин.экономразвития у нас прогнозирует более скромные 2,3%) Это выше, чем у любой страны G7, включая США.

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