Прогноз роста ВВП стран мира на 2024 год

Прогноз роста ВВП стран мира за авторством МВФ на 2024 год.У России прогнозируется 2,6% (мин.экономразвития у нас прогнозирует более скромные 2,3%) Это выше, чем у любой страны G7, включая США.
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