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Хлусевич о возможном переходе в «Зенит» ради двукратного повышения зарплаты: «Этого никто не скрывает»

Хлусевич о возможном переходе в «Зенит» ради двукратного повышения зарплаты: «Этого никто не скрывает»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос, готов ли он променять красно-белых на «Зенит», если петербургский клуб предложит ему зарплату, в два раза превышающую нынешнюю.

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