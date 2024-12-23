Dodge Demon 170 – на что способен новый «король» драг-рейсинга?

2024 Dodge Demon 170 – не просто автомобиль, а мощь, доведенная буквально до совершенства. Томас и Джеймс, ведущие видеоролика на YouTube-канале «Throttle House», знакомят зрителей с уникальной моделью, подчеркивая ее статус «финального босса» среди сегодняшних маслкаров.