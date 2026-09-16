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США получили права на 65 млрд баррелей нефти Венесуэлы на 100 лет

США получили права на 65 млрд баррелей нефти Венесуэлы на 100 лет

США получили долгосрочный доступ к венесуэльским месторождениям с запасами около 65 млрд баррелей нефти.

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