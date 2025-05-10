Мейлдом: мужское доминирование в БДСМ-отношениях

Мейлдом, термин, возникший из двух английских слов male (мужчина) и domination (доминирование), обозначает важный аспект в ролевых играх БДСМ, где мужчина занимает доминирующее положение, а его партнёр или партнёрша имеет подчинённую роль.
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