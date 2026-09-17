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«Священный Грааль ракетостроения»: погоню за плавающим Starship показали в новом короткометражном фильме

«Священный Грааль ракетостроения»: погоню за плавающим Starship показали в новом короткометражном фильме

В ролике показано множество новый уникальных кадров SpaceX выпустила новый фильм документального цикла о Starship, который компания называет «Священным Граалем ракетостроения» (The Holy Grail of Rocketry).

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