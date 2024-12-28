Россию ждет волна «правоверных»: у нас разрешено то, что запретили в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане

КАК ДЕЛА НА СРЕДНЕАЗИАТСКОМ ФРОНТЕ? МАКСИМ ЕРШОВ В Москве сотрудниками ФСБ успешно предотвращена очередная попытка террористического акта, подготовленного боевиками среднеазиатской террористической организации (запрещённой в РФ) «Вилаят Хорасан».
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