Россию ждет волна «правоверных»: у нас разрешено то, что запретили в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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7 час.
Алекс Сэм
Выслать всех чурок н**** и больше не пускать
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4 час.
kornilenko28 корниленко
Мы потеряем страну если срочно не избавимся от всех мигрантов с Средней Азии
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55 мин.

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