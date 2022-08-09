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В Югре полицейские и ветераны органов внутренних дел провели экскурсию для семей, прибывших из ДНР и ЛНР

Накануне сотрудники УМВД России по г. Нижневартовску совместно с Советом ветеранов ОВД провели экскурсию в музее отдела полиции для семей с детьми, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик.

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