Удары противника по Московской области, в результате которых погибли три человека, еще пятеро получили ранения являются частью 40-дневной операции, которую анонсировал просроченный президент Украины в конце июня.
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