Предприятиям ТЭКа в новых регионах дадут отсрочку от уплаты налогов Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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Предприятиям ТЭКа в новых регионах дадут отсрочку от уплаты налогов Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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