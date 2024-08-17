ВС РФ укрепляют фланги у Гродовки, подойдя к посёлкам Красный Яр и Крутой Яр Противник потерял контроль над очередным населённым пунктом в ДНР.
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ВС РФ укрепляют фланги у Гродовки, подойдя к посёлкам Красный Яр и Крутой Яр Противник потерял контроль над очередным населённым пунктом в ДНР.
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