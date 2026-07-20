«10-й класс не для вас»: Директора школ готовы врать ради красивой отчетности

Учитель Марина Шарова: «Незаконный отказ в продолжении обучения можно обжаловать в прокуратуре — и тогда место сразу находится» Ирина Мишина Фото: Донат Сорокин/ТАСС Материал комментируют: Евгений Ямбург Переход в 10 класс становится для многих школьников и их родителей настоящим испытанием.