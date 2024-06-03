Депутат Заварзин заявил, что "Ахмат" будет оттеснять ВСУ в Харьковской области

Депутат Государственной думы, член комитета по обороне Виктор Заварзин заявил, что переброска спецназа "Ахмат" на границу с Харьковской областью необходима для создания буферной зоны, чтобы прекратить обстрелы Белгорода и приграничья со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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