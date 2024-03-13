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Губерниев: аргументы в деле Валиевой — это рубрика «Хоть стой, хоть падай»

Губерниев: аргументы в деле Валиевой — это рубрика «Хоть стой, хоть падай»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой. «Мы же тоже не мастера убедительных аргументов, посмотрите на дело Валиевой — это же рубрика «Хоть стой, хоть падай».

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