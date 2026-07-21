Кардиолог назвала продукты, ускоряющие образование бляшек в артериях

Американский кардиолог Сириша Вадали предупредила, что регулярное употребление мясных полуфабрикатов может способствовать образованию атеросклеротических бляшек и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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