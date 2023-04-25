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Cанитарный вертолет «Ансат» упал в Волгоградской области, пилот погиб

Cанитарный вертолет "Ансат" упал в Волгоградской области в понедельник вечером. В результате авиакатастрофы погиб пилот воздушного судна.

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