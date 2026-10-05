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РФ введет ответные меры на «недружественные выпады» Японии – Захарова

РФ введет ответные меры на «недружественные выпады» Японии – Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит «недружественные выпады» Японии без «соразмерных контрмер».

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