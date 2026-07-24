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Царьград

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Слияние Paramount и Warner Bros. отложено до 1 июня 2027 года

Слияние Paramount и Warner Bros. отложено до 1 июня 2027 года

Объединение Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery отложено до 1 июня 2027 года из-за антимонопольного иска от 12 штатов США.

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