Зеленский пересек с Медведчуком «красную линию» Путина — украинскому президенту не завидуют

Принимая такие решения против Виктора Медведчука, лидера оппозиционной платформы «За жизнь», Владимир Зеленский пересек «Красную линию» Путина — считает Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.
Принимая такие решения против Виктора Медведчука, лидера оппозиционной платформы «За жизнь», Владимир Зеленский пересек «Красную линию» Путина — считает Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.
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