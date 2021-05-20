Закон и Порядок

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Зеленский пересек с Медведчуком «красную линию» Путина — украинскому президенту не завидуют

Зеленский пересек с Медведчуком «красную линию» Путина — украинскому президенту не завидуют

Принимая такие решения против Виктора Медведчука, лидера оппозиционной платформы «За жизнь», Владимир Зеленский пересек «Красную линию» Путина — считает Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

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