Первыми сразятся команды Серафимовича и Михайловка -1. Приходите болеть за наших спортсменов 👏👏👏 Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу Серафимовича.
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Первыми сразятся команды Серафимовича и Михайловка -1. Приходите болеть за наших спортсменов 👏👏👏 Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу Серафимовича.