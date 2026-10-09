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Царьград

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Переход Плющенко в сборную Белоруссии отменили в последний момент: Кто наложил вето

Переход Плющенко в сборную Белоруссии отменили в последний момент: Кто наложил вето

Сын Евгения Плющенко мог выступать за сборную Белоруссии, но переход отменили в последний момент. Бывший главный тренер белорусской команды Олег Васильев рассказал, кто наложил вето на соглашение и почему фигурист в итоге стал представлять Азербайджан.

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