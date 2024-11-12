Министр финансов России посоветовал гражданам, в чем хранить сбережения

Облигации федерального займа, выпускаемые министерством финансов России, являются надежным средством сохранения сбережений граждан Российской Федерации, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов 12 ноября в комментарии для проекта «ТАСС Дети».
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