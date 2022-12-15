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Натовские пушки в руках ВСУ превращаются в металлолом

Натовские пушки в руках ВСУ превращаются в металлолом

Новая артиллерийская стратегия России начисто выпалывает западные гаубицы на позициях ВСУ, но те и сами мрут естественной смертью Константин Ольшанский На фото: боевая работа расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники подразделений ВСУ (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Российские артиллеристы используют тактику «кочующего орудия» — минометные расчеты и самоходные гаубицы после обстрелов украинских позиций быстро меняют огневую позицию, делая абсолютно бесполезной контрбатарейную борьбу ВСУ.

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