Натовские пушки в руках ВСУ превращаются в металлолом

Новая артиллерийская стратегия России начисто выпалывает западные гаубицы на позициях ВСУ, но те и сами мрут естественной смертью Константин Ольшанский На фото: боевая работа расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники подразделений ВСУ (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Российские артиллеристы используют тактику «кочующего орудия» — минометные расчеты и самоходные гаубицы после обстрелов украинских позиций быстро меняют огневую позицию, делая абсолютно бесполезной контрбатарейную борьбу ВСУ.