Вышел российский мессенджер "Молния"

Для тех, кто спрашивал, когда выйдет отечественный конкурент мессенджера MAX - мессенджер "Молняи".Мессенджжер вышел и он оказался сразу платным.
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