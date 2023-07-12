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Сатановский назвал имя одного человека, которому РФ «обязана» проблемами с Украиной и Западом

Сатановский назвал имя одного человека, которому РФ «обязана» проблемами с Украиной и Западом

Президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в эфире «Соловьев LIVE» назвал имя человека, которому Россия «обязана» проблемами с Украиной и Западом.

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