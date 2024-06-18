Новости экономи...
Открыть форекс счёт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости экономики России

1 подписчик

Поправки в закон об АО получили критику со стороны крупного бизнеса

Поправки в закон об акционерных обществах получили критику со стороны крупного бизнеса, пишут «Ведомости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении замечания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) к проекту изменений.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх