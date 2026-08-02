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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Щитов о «Сочи»: «В аэропорту часто задержки рейсов из-за БПЛА. В таких случаях зрители и игроки будут прятаться в подвалах стадиона. Желаю, чтобы этого не было»

Экс-защитник «Сочи» Никита Щитов высказался о перспективах клуба в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.  «Хочется, чтобы «Сочи» попал в плей-офф.

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