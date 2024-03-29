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Учащиеся миллеровского лицея №7 совершили профориентационную поездку в Волгодонск

Учащиеся миллеровского лицея №7 побывали в Волгодонском инженерно-техническом институте НИЯУ МИФИ. Денекин Максим, Попов Владимир и Юшкин Станислав посетили технопарк ВИТИ НИЯУ МИФИ, где они побывали на мастер-классе и поработали со шлемом виртуальной реальности, поучаствовали в викторине после виртуального посещения музеев мира, а также приняли участие в квесте «Риски закулисья».

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