На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста, политолога Владимира Корнилова: В этот день 95 лет назад украинская пресса сообщала о встрече лидера Компартии Украины Лазаря Кагановича с украинским комсомолом.