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Владимир Корнилов: 95 лет назад Каганович говорил о важности украинизации — почему сейчас его обвиняют в «голодоморе»?

Владимир Корнилов: 95 лет назад Каганович говорил о важности украинизации — почему сейчас его обвиняют в «голодоморе»?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста, политолога Владимира Корнилова: В этот день 95 лет назад украинская пресса сообщала о встрече лидера Компартии Украины Лазаря Кагановича с украинским комсомолом.

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