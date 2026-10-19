Волгограду и Санкт-Петербургу предлагают вернуть советские названия навечно Волгограду и Санкт-Петербургу предлагается вернуть советские названия Сталинград и Ленинград, закрепив их за городами навечно.
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Ушлый А Собчак поспешил омрачить память защитников Ленинграда и Сталинграда переименованием этих городов, возродившихся после войны. Он решил покрасоваться своей инициативой о возвращении городам довоенных названий. Но в памяти людей города останутся с прежними названиями.