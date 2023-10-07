Губернатор ХМАО поручила разработать план строительства новой жд-магистрали

Губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания окружного правительства поручила профильным органам исполнительной власти разработать с правительством Кемеровской области совместный план действий по строительству Северно-Сибирской железнодорожной магистрали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии