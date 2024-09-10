Врач Зинчева: из-за смартфона может портиться зрение и ухудшаться сон

Врач-невролог, врач-сомнолог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева рассказала, что длительное регулярное использование мобильного телефона может привести к проблемам со зрением и ухудшению осанки, а в некоторых случаях к искривлению позвоночника.
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