smi.today

1 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Интересно, как долго ещё будет продолжаться эта антиковидная война в СМИ. С завидным упорством ковид дессиденты своим...Статистика смерте...
  • Николай Герасименко
    Дурочкой прикидывается Танюша, а сама уже который год пилигримничает по заграницам.Ведущая «Эха» пош...
  • Валентин Щербаков
    Ни о чем, сбили и сбили, вот и все.В Сирии сбили рос...

МИД: Иран рассматривает отношения с Сербией как стратегические

МИД: Иран рассматривает отношения с Сербией как стратегические

12 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил на встрече с главой МИД Сербии, что Тегеран рассматривает свои отношения с Белградом как стратегические.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх