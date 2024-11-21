Самый гуманный суд в мире! Мужчине на роликах, от наезда которого погибла старушка, суд дал «год ограничений»! Что это было?

HotRS

Не я начал предполагать, что и как могло бы быть. Я всего лишь продолжил Вашу логику. А случилось то, что случилось. И давайте вспомним, что такое пешеходная зона. ... пешеходная зона подразумевает приоритет пешехода. То есть все, кто передвигается на СИМ (средство индивидуальной мобильности) или велосипеде, не должны создавать помех и тем более аварийных ситуаций — ездить аккуратно, а при необходимости — спешиваться.©