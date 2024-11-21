Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Самый гуманный суд в мире! Мужчине на роликах, от наезда которого погибла старушка, суд дал «год ограничений»! Что это было?

Самый гуманный суд в мире! Мужчине на роликах, от наезда которого погибла старушка, суд дал «год ограничений»! Что это было?

Помимо тарифицированного и монетизированного «дышла закона», существует ещё и божественный, ангельский гуманизм суда, который встречается очень редко, да и то, больше в комедиях.

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Комментарии
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HotRS
Не я начал предполагать, что и как могло бы быть. Я всего лишь продолжил Вашу логику.  А случилось то, что случилось. И давайте вспомним, что такое пешеходная зона.  ... пешеходная зона подразумевает приоритет пешехода. То есть все, кто передвигается на СИМ (средство индивидуальной мобильности) или велосипеде, не должны создавать помех и тем более аварийных ситуаций — ездить аккуратно, а при необходимости — спешиваться.©
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5 час.
Вадим Скоробогатов
Да знает всё президент..Да только что-то не видно чтоб делал хоть что-то ...
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2 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
И берин СКОТ...И судьи СКОТЫ.
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2 час.

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