В Смольном обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества с Китаем

Низами Мамишев встретился с гендиректором ЗАО «Балтийская жемчужина» Ню Ябинем В Смольном состоялась рабочая встреча заместителя председателя КВС Низами Мамишева и генерального директора ЗАО «Балтийская жемчужина» Ню Ябиня, рассказали в пресс-службе Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
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