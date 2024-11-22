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Экономист Балынин: Почти 70% россиян располагают высокими доходами

Экономист Балынин: Почти 70% россиян располагают высокими доходами

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что одной из ключевых причин роста зарплат россиян стали высокие темпы увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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