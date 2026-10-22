Это признание поражения Запада, усталость от громадных потерь или подготовка почвы под президентство Порошенко? Андрей Захарченко Фото: Илья Питалев/ТАСС Материал комментируют: Андрей Суздальцев Богдан Безпалько Передачу Донбасса под контроль России в обмен на западные гарантии безопасности поддерживают более трети украинцев.
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Бандеровские ССУКИ!! Идите все дружно НАХН!!! От ВАС Россия может принять только одно: вашу КАПИТУЛЯЦИЮ! Полную и безоговорочную! Как и д.б. от фашистов!
Ну что украинцы за Донбасс - сомнений нет.
Но чтобы за РУССКИЙ Донбассс хохлы ратовали - брехняяяя...
Зло брешут.
Хохлы как всегда думкой богатеют и хотят всех наебать, но чтобы ничего за это не было.