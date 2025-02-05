Начни день с главных новостей

*ВСУ не способны вернуть утраченные Киевом территории, признался Зеленский в интервью Пирсу Моргану. *Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе.