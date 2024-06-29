Фамилии обязывают. И Белоусову со строгостями в МО РФ надо быть аккуратно

И Иван Так о чём вообще речь в статье? Начал за здравие, а закончил про упокой. Так что, судя по приведенным примерам, увольнять не надо было, а продолжать нелегал и ошибки, как в примерах? Херня это всё, батенька,- ведь все назначенцы имеют громаднейший опыт на высочайших постах, а Цивилёва (которую ВВП видел раза 3 в жизни, ибо дядя и все они жили в Ярославле) имеет кажется 3 или 4 высших образования, руководит известным Фондом и тд. Жаль, что статейка не выдерживает никакой критики,- НЕ фамилии, батенька, а жестокий целенаправленный отбор и выбор для необходимого рывка ВПЕРЁД! Иван Ше.

Сергей Федотов Даже простого сержанта никто, повторяю НИКТО согласно Уставу не имеет права отчитывать или наказывать перед строем. Отведи в сторонку, заведи в кабинет и наказывай его хоть во все дыры, без присутствия подчинённых. А тут вновь назначенный "пиджак" на всю страну опозорил немалого чиновника. Перед его подчинёнными, перед всем населением страны. Шпак, штафирка, далёкий от армии человек. Может Белоусов и сможет некоторых воров пересажать, но человек, не знающий не то, что воинские Уставы, а даже их разновидности, человек, не умеющий отличить магазин от обоймы умело управлять военным ведомством не сможет.