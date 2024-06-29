Сегодня 356 прочитали Фамилии обязывают В начале прошлой недели Владимир Путин назначил трёх заместителей министра обороны Леонид Горнин, Павел Фрадков, Анна Цивилёва Конечно, в первую очередь бросаются в глаза фамилии Фрадков и Цивилёва.
Фамилии обязывают. И Белоусову со строгостями в МО РФ надо быть аккуратно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Иван
Так о чём вообще речь в статье? Начал за здравие, а закончил про упокой. Так что, судя по приведенным примерам, увольнять не надо было, а продолжать нелегал и ошибки, как в примерах? Херня это всё, батенька,- ведь все назначенцы имеют громаднейший опыт на высочайших постах, а Цивилёва (которую ВВП видел раза 3 в жизни, ибо дядя и все они жили в Ярославле) имеет кажется 3 или 4 высших образования, руководит известным Фондом и тд. Жаль, что статейка не выдерживает никакой критики,- НЕ фамилии, батенька, а жестокий целенаправленный отбор и выбор для необходимого рывка ВПЕРЁД! Иван Ше.
Ответить
5 час.
Сергей Федотов
Даже простого сержанта никто, повторяю НИКТО согласно Уставу не имеет права отчитывать или наказывать перед строем. Отведи в сторонку, заведи в кабинет и наказывай его хоть во все дыры, без присутствия подчинённых. А тут вновь назначенный "пиджак" на всю страну опозорил немалого чиновника. Перед его подчинёнными, перед всем населением страны. Шпак, штафирка, далёкий от армии человек. Может Белоусов и сможет некоторых воров пересажать, но человек, не знающий не то, что воинские Уставы, а даже их разновидности, человек, не умеющий отличить магазин от обоймы умело управлять военным ведомством не сможет.
Ответить
4 час.
Сергей Федотов
Речь в статье о том, что профессионализм в наше время не в почёте. Во всяком случае в верхних эшелонах власти. Вспомните, до недавнего времени Роскосмосом руководил журналист, ещё один, филолог до сих пор харю на Роснефти отжирает, социолог по образованию Мантуров, ни дня не работавший в промышленности руководит ей. Той же нашей армией за последние 30 лет кто только не рулил, налоговик, мебельщик, строитель, только что ассенизатора не назначали. Теперь вот экономист. Можете вы представить на должности командира Боевого полка бухгалтера? А тут нате вам. Профессионалы не в почёте. В почёте преданность, лояльность, "чего изволите" и прочие угодники и одобрямсы.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии