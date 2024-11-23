Эксперт: выросшая на «цифре» молодежь не создает не только семьи, но и пары

Выросшие на «цифровизации» представители поколения Z не только не создают семьи, но оказываются неспособными создавать отношения в паре, заявила эксперт общероссийской организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС), клинический психолог Жанна Тачмамедова на XIX Всероссийском конгрессе «Здоровье — основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения».