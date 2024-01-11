Путин: стоимость яиц выросла из-за того, что их стали чаще покупать

А овощи почему стали такими дорогими? Кило огурцов стоят как я в начале прошлого года кило мяса покупал!

BB

Belitskyi Belitskyi

покупать яйца стали чаще, потому что все подорожало и мясо, и рыба, молочные продукты, а доходы у людей в основном не выросли, поэтому приходится оптимизировать свои пищевые потребности