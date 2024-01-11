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Путин: стоимость яиц выросла из-за того, что их стали чаще покупать

Путин: стоимость яиц выросла из-за того, что их стали чаще покупать

Президент России Владимир Путин объяснил подорожание яиц в стране тем, что люди стали их больше покупать.

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Комментарии
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Константин Белимов
А овощи почему стали такими дорогими? Кило огурцов стоят как я в начале прошлого года кило мяса покупал!
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21 час.
BB
Belitskyi Belitskyi
покупать яйца стали чаще, потому что все подорожало и мясо, и рыба, молочные продукты, а доходы у людей в основном не выросли, поэтому приходится оптимизировать свои пищевые потребности
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18 час.

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