Президент России Владимир Путин объяснил подорожание яиц в стране тем, что люди стали их больше покупать.
Путин: стоимость яиц выросла из-за того, что их стали чаще покупать
Комментарии
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Константин Белимов
А овощи почему стали такими дорогими? Кило огурцов стоят как я в начале прошлого года кило мяса покупал!
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21 час.
BB
Belitskyi Belitskyi
покупать яйца стали чаще, потому что все подорожало и мясо, и рыба, молочные продукты, а доходы у людей в основном не выросли, поэтому приходится оптимизировать свои пищевые потребности
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18 час.
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