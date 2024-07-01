«Просят связаться». Следком РФ обратился к пострадавшим в результате ракетной атаки на пляже «Учкуевка»

Главным следственным управлением СК России возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту ракетной атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой 23 июня на пляже «Учкуевка» погибли и пострадали мирные граждане, в том числе – дети.