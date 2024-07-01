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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Просят связаться». Следком РФ обратился к пострадавшим в результате ракетной атаки на пляже «Учкуевка»

«Просят связаться». Следком РФ обратился к пострадавшим в результате ракетной атаки на пляже «Учкуевка»

Главным следственным управлением СК России возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту ракетной атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой 23 июня на пляже «Учкуевка» погибли и пострадали мирные граждане, в том числе – дети.

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