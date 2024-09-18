«Экономика на искусственной вентиляции»: почему в Киеве требуют от Запада долгосрочной финансовой помощи

В Киеве призвали Запад продолжить оказывать финансовую помощь Украине. Как заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, долгосрочные обязательства со стороны союзников «дают уверенность в победе и защите общих ценностей».
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