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«Экономика на искусственной вентиляции»: почему в Киеве требуют от Запада долгосрочной финансовой помощи

«Экономика на искусственной вентиляции»: почему в Киеве требуют от Запада долгосрочной финансовой помощи

В Киеве призвали Запад продолжить оказывать финансовую помощь Украине. Как заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, долгосрочные обязательства со стороны союзников «дают уверенность в победе и защите общих ценностей».

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